Uma mulher de 33 anos foi morta na frente dos filhos na madrugada de domingo (19). O ex-companheiro dela, também de 33 anos, foi preso em flagrante suspeito do crime.

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O caso aconteceu no bairro Sítio Pae Cará, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o casal teria se desentendido, momento em que o homem passou a agredir a vítima, identificada como Leia Santana.