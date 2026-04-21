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FEMINICÍDIO

Leia, 33 anos, é morta pelo ex na frente dos filhos

Por Da Redação | Guarujá (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Leia Santana
Leia Santana

Uma mulher de 33 anos foi morta na frente dos filhos na madrugada de domingo (19). O ex-companheiro dela, também de 33 anos, foi preso em flagrante suspeito do crime.

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O caso aconteceu no bairro Sítio Pae Cará, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o casal teria se desentendido, momento em que o homem passou a agredir a vítima, identificada como Leia Santana.

Ela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Pronto-Socorro de Vicente de Carvalho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

Após o crime, policiais realizaram diligências e ouviram testemunhas próximas ao casal. Relatos indicam que o suspeito tinha comportamento agressivo e não aceitava o fim do relacionamento.

O homem foi localizado pouco tempo depois. De acordo com o registro da ocorrência, ele confessou a autoria do crime e permaneceu à disposição da Justiça.

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