Uma empresária de 42 anos morreu após ser atingida por um disparo acidental de arma de fogo na manhã de segunda-feira (20). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
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O caso foi registrado no município de Nobres, em Mato Grosso. Segundo informações da Polícia Civil, Jadia Indara Gonçalves Dias portava uma arma na cintura e havia saído para uma pescaria.
De acordo com as apurações iniciais, o disparo ocorreu no momento em que ela entrava em uma embarcação. O tiro a atingiu na região da virilha.
A empresária foi encaminhada a uma unidade de saúde, porém não sobreviveu. A ocorrência foi atendida inicialmente pela Polícia Militar e registrada como disparo acidental.
A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.