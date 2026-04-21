Uma empresária de 42 anos morreu após ser atingida por um disparo acidental de arma de fogo na manhã de segunda-feira (20). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

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O caso foi registrado no município de Nobres, em Mato Grosso. Segundo informações da Polícia Civil, Jadia Indara Gonçalves Dias portava uma arma na cintura e havia saído para uma pescaria.