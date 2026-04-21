A brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu neste sábado enquanto participava da etapa de natação do Ironman. Dias antes, ela havia publicado nas redes sociais uma mensagem sobre a importância de valorizar a vida, o que ganhou repercussão após a confirmação da morte.

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O caso ocorreu durante o Ironman Texas, nos Estados Unidos. A atleta participava da prova de natação quando o incidente foi registrado. As circunstâncias do ocorrido não foram detalhadas até o momento.