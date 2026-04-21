A morte de Cleuza das Graças de Assis, funcionária da EMEI Olímpio, gerou comoção entre familiares, amigos e membros da comunidade escolar em Caçapava. O falecimento foi confirmado nesta terça-feira (21). A causa da morte não foi divulgada.
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Reconhecida pelo convívio próximo e dedicação ao ambiente escolar, Cleuza deixa uma trajetória marcada pelo carinho e pela convivência com alunos e colegas de trabalho.
Nas redes sociais, familiares e conhecidos prestaram homenagens. A filha, Laura Ribeiro, expressou a dor da perda. “Minha mãezinha, como vai ser difícil viver sem você!”. Amigos também lamentaram a morte. “Vai deixar muitas saudades”, escreveu Lucena Morais.
O velório ocorre nesta terça-feira (21), no Velório Municipal de Caçapava. O sepultamento estava previsto para as 16h, no Cemitério Parque das Hortênsias.