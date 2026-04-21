Um homem foi preso em flagrante após uma sequência de agressões que resultou na morte de Márcio Gonçalves, 48 anos, na noite de segunda-feira (20), em um bar no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, identificado como Wesley Souza Silva, 29 anos, conhecido como "Google Boy" chegou ao estabelecimento já alterado, proferindo xingamentos e ameaças contra frequentadores. Testemunhas relataram que ele dizia que iria “matar” pessoas no local e passou a provocar clientes que jogavam sinuca.
Ainda segundo os relatos, o homem iniciou uma confusão generalizada ao arremessar copos e garrafas, além de danificar objetos do bar e até uma motocicleta. O comportamento agressivo teria levado frequentadores a tentar contê-lo, momento em que a situação se deslocou para a área externa do estabelecimento.
Na rua, a violência se intensificou. Testemunhas afirmaram que o suspeito desferiu um soco contra a vítima, que caiu ao chão. Em seguida, mesmo com o homem já caído, continuou com as agressões, aplicando chutes e pisoteando a região da cabeça.
Ainda conforme depoimentos, pessoas tentaram intervir para interromper as agressões, mas foram impedidas. Uma das testemunhas relatou que um segundo indivíduo teria sacado uma arma de fogo e ameaçado quem tentasse se aproximar, o que dificultou o socorro imediato.
A vítima chegou a ser socorrida por familiares e levada à Unidade de Pronto Atendimento do Campo dos Alemães, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
A Polícia Militar foi acionada para atender inicialmente uma ocorrência de briga. No local, encontrou o suspeito ainda bastante alterado, sendo necessário o uso de algemas devido ao comportamento agressivo.
Em depoimento, o indiciado alegou que teria sido agredido e afirmou ter agido em legítima defesa, negando a intenção de matar.
A Polícia Civil registrou o caso como homicídio qualificado, por motivo fútil. O suspeito permaneceu preso, e a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante para preventiva.
O caso segue sob investigação.
Márcio será velado na sala 6 da Urbam e sepultado no Cemitério Colônia Paraíso.