Um homem foi preso em flagrante após uma sequência de agressões que resultou na morte de Márcio Gonçalves, 48 anos, na noite de segunda-feira (20), em um bar no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, identificado como Wesley Souza Silva, 29 anos, conhecido como "Google Boy" chegou ao estabelecimento já alterado, proferindo xingamentos e ameaças contra frequentadores. Testemunhas relataram que ele dizia que iria “matar” pessoas no local e passou a provocar clientes que jogavam sinuca.