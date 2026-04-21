Policiais militares da 2ª Companhia do 23º BPM/I apreenderam um adolescente por direção perigosa no bairro Parque do Sol, em Guaratinguetá, na madrugada de segunda-feira (20).

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Durante patrulhamento, a equipe avistou dois indivíduos em uma motocicleta sem capacete e com a placa encoberta. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos fugiram pelas ruas do bairro. Foi iniciado um cerco policial com apoio de outras equipes.