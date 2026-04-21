22 de abril de 2026
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CASO EM GUARÁ

Dupla foge da PM e adolescente é apreendido após queda de moto

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Moto apreendida pela Polícia Militar em Guaratinguetá
Moto apreendida pela Polícia Militar em Guaratinguetá

Policiais militares da 2ª Companhia do 23º BPM/I apreenderam um adolescente por direção perigosa no bairro Parque do Sol, em Guaratinguetá, na madrugada de segunda-feira (20).

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Durante patrulhamento, a equipe avistou dois indivíduos em uma motocicleta sem capacete e com a placa encoberta. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos fugiram pelas ruas do bairro. Foi iniciado um cerco policial com apoio de outras equipes.

Durante a fuga, o passageiro saltou da moto e se escondeu em uma área de mata. Já o condutor perdeu o controle ao tentar transpor um canteiro, caiu e foi abordado pelos policiais.

O adolescente e a motocicleta foram encaminhados ao plantão policial. Após ser ouvido, ele foi liberado à mãe mediante assinatura de termo de compromisso para comparecimento em juízo.

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