Policiais militares da 2ª Companhia do 23º BPM/I apreenderam um adolescente por direção perigosa no bairro Parque do Sol, em Guaratinguetá, na madrugada de segunda-feira (20).
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Durante patrulhamento, a equipe avistou dois indivíduos em uma motocicleta sem capacete e com a placa encoberta. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos fugiram pelas ruas do bairro. Foi iniciado um cerco policial com apoio de outras equipes.
Durante a fuga, o passageiro saltou da moto e se escondeu em uma área de mata. Já o condutor perdeu o controle ao tentar transpor um canteiro, caiu e foi abordado pelos policiais.
O adolescente e a motocicleta foram encaminhados ao plantão policial. Após ser ouvido, ele foi liberado à mãe mediante assinatura de termo de compromisso para comparecimento em juízo.