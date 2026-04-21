Motoristas que utilizam a travessia entre Ilhabela e São Sebastião enfrentam longa espera no final da tarde desta terça-feira (21), retorno do feriado prolongando de Tiradentes. O tempo é de 2 horas no embarque em Ilhabela.

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Na saída da ilha, o tempo para embarque no início da manhã também foi de 2 horas, enquanto no sentido São Sebastião a fila era de 30 minutos. Por volta das 14h, chegou a 4 horas para embarque na travessia em Ilhabela, com seis embarcações disponíveis.