Motoristas que utilizam a travessia entre Ilhabela e São Sebastião enfrentam longa espera no final da tarde desta terça-feira (21), retorno do feriado prolongando de Tiradentes. O tempo é de 2 horas no embarque em Ilhabela.
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Na saída da ilha, o tempo para embarque no início da manhã também foi de 2 horas, enquanto no sentido São Sebastião a fila era de 30 minutos. Por volta das 14h, chegou a 4 horas para embarque na travessia em Ilhabela, com seis embarcações disponíveis.
O tempo de espera reduziu e, por volta de 17h, estava em 2 horas no lado de Ilhabela e 30 minutos no lado de São Sebastião. O tempo de travessia entre as duas cidades é de cerca de 30 minutos.
Maré baixa atrapalhou
Além da alta demanda de turistas deixando a cidade, a operação foi prejudicada pela maré baixa, que impossibilita o transporte de veículos pesados.
O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) informa que as saídas ocorrem conforme a demanda, mas as condições meteorológicas e a força das marés podem alterar o cronograma ao longo do dia.
As balsas são gratuitas para ciclistas. Idosos e pessoas com deficiência têm embarque prioritário. Nos feriados e finais de semana, automóveis e camionetes pagam R$ 28,50 e motocicletas, R$ 14,20.