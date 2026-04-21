Morta a facadas na noite de domingo (19), no bairro Vila Hepacaré, em Lorena, Josima Rodrigues da Silva, 34 anos, tinha uma medida protetiva decretada contra o ex-companheiro, preso pelo crime.
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O caso, registrado como feminicídio consumado, reforça o alerta sobre a violência contra a mulher, mesmo diante de decisões judiciais de proteção. A medida protetiva de Josima contra o ex havia sido decretada dias antes do crime.
Segundo informações da ocorrência, ela foi atingida por diversos golpes de faca em plena via pública, na porta da casa dela, e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local.
O atual namorado de Josima, um homem de 47 anos, também foi ferido ao tentar intervir e prestar socorro. Ele foi atendido e encaminhado para cuidados médicos.
Ex é preso pela GCM
De acordo com a Guarda Civil Municipal, o suspeito, identificado como Antônio Marcos de Noronha Silva, tentou fugir após o ataque. Um morador acionou ajuda ao presenciar a agressão. Os agentes localizaram o homem em fuga, realizaram a perseguição e efetuaram a prisão em flagrante. A faca utilizada no crime foi apreendida e encaminhada para perícia.
O suspeito já possuía antecedentes e havia sido alvo de uma medida protetiva expedida recentemente em favor da vítima. Na segunda-feira (20), ele passou por audiência de custódia e a Justiça decretou sua prisão preventiva.
Relatos e dor da família
Em entrevista à TV Vanguarda, a mãe da vítima, Luzia Rodrigues, revelou que a filha vivia um relacionamento conturbado e marcado por agressões.
“Ela chegava a relatar pra mim que ele batia nela, ela agredia muito ela, ela chegava machucada às vezes. Eu dava um monte de conselho pra ela”, afirmou. “Ela vai deixar muita saudade. O que conforta é ver que ele foi preso”, completou.
Comoção nas redes sociais
A morte de Josima gerou forte comoção entre amigos e moradores da região, que usaram as redes sociais para prestar homenagens e lamentar a perda.
“Que notícia triste, tentei tanto te avisar e nunca quis me ouvir... Estou arrasada! Aos poucos perdeu a alegria e agora sua vida”, disse Beth Pereira.
“Era uma pessoa única, alegre, sempre com sua caixinha de som. Vai deixar saudades”, declarou Fabio Silva.
“Uma menina doce, sempre alegre e respeitosa. Vai deixar muita saudade”, escreveu Erika Gonçalves.
Investigação
O caso segue sob investigação da Polícia Civil e foi registrado também como tentativa de homicídio, devido aos ferimentos causados no atual companheiro da vítima.
O velório e o enterro de Josima ocorreram na tarde de segunda-feira (20), em Lorena.