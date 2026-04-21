Morta a facadas na noite de domingo (19), no bairro Vila Hepacaré, em Lorena, Josima Rodrigues da Silva, 34 anos, tinha uma medida protetiva decretada contra o ex-companheiro, preso pelo crime.

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O caso, registrado como feminicídio consumado, reforça o alerta sobre a violência contra a mulher, mesmo diante de decisões judiciais de proteção. A medida protetiva de Josima contra o ex havia sido decretada dias antes do crime.