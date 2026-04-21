A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) classificou como “tragédia” os abusos sexuais contra crianças e adolescentes, sejam eles praticados em ambiente eclesial ou fora dele.

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A declaração é de dom Wellington de Queiroz Vieira, bispo de Cristalândia (TO) e presidente da Comissão Especial para a Tutela de Menores e Adultos Vulneráveis da CNBB. Ele participa da 62ª Assembleia Geral da CNBB no Santuário Nacional de Aparecida nesta terça-feira (21). O evento segue até a próxima sexta-feira (24).