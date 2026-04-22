A morte de Douglas Freire Silveira, de 27 anos, e Gleice Araujo Pereira, de 26, após um grave acidente na Rodovia Rio-Santos, causou comoção entre familiares e amigos no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.

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O casal morreu na madrugada desta terça-feira (21), após a motocicleta em que estavam colidir contra uma caminhonete no km 60 da rodovia, no bairro Enseada, em Ubatuba.

Jovens e juntos na vida