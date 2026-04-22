A morte de Douglas Freire Silveira, de 27 anos, e Gleice Araujo Pereira, de 26, após um grave acidente na Rodovia Rio-Santos, causou comoção entre familiares e amigos no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.
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O casal morreu na madrugada desta terça-feira (21), após a motocicleta em que estavam colidir contra uma caminhonete no km 60 da rodovia, no bairro Enseada, em Ubatuba.
Jovens e juntos na vida
Douglas e Gleice estavam juntos no momento do acidente, em uma motocicleta, quando ocorreu a colisão.
A morte simultânea do casal ampliou o impacto emocional da tragédia, gerando uma onda de homenagens nas redes sociais.
Mensagens publicadas por amigos destacam o carinho e a relação entre os dois, além da dor da perda repentina.
Comoção nas redes sociais
Após a confirmação das mortes, amigos e familiares passaram a prestar homenagens, lembrando o casal como pessoas próximas e queridas.
Publicações ressaltam a tristeza pela partida precoce e a dificuldade de lidar com a perda inesperada.
Acidente na madrugada
O acidente aconteceu durante a madrugada, quando a motocicleta em que o casal estava atingiu uma caminhonete ao longo da rodovia.
Com a força do impacto, ambos sofreram ferimentos graves e morreram ainda no local.
Investigação
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do acidente.