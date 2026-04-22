22 de abril de 2026
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RIO-SANTOS

Quem eram Douglas e Gleice, mortos em acidente na região

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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A morte de Douglas Freire Silveira, de 27 anos, e Gleice Araujo Pereira, de 26, após um grave acidente na Rodovia Rio-Santos, causou comoção entre familiares e amigos no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.

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O casal morreu na madrugada desta terça-feira (21), após a motocicleta em que estavam colidir contra uma caminhonete no km 60 da rodovia, no bairro Enseada, em Ubatuba.

Jovens e juntos na vida

Douglas e Gleice estavam juntos no momento do acidente, em uma motocicleta, quando ocorreu a colisão.

A morte simultânea do casal ampliou o impacto emocional da tragédia, gerando uma onda de homenagens nas redes sociais.

Mensagens publicadas por amigos destacam o carinho e a relação entre os dois, além da dor da perda repentina.

Comoção nas redes sociais

Após a confirmação das mortes, amigos e familiares passaram a prestar homenagens, lembrando o casal como pessoas próximas e queridas.

Publicações ressaltam a tristeza pela partida precoce e a dificuldade de lidar com a perda inesperada.

Acidente na madrugada

O acidente aconteceu durante a madrugada, quando a motocicleta em que o casal estava atingiu uma caminhonete ao longo da rodovia.

Com a força do impacto, ambos sofreram ferimentos graves e morreram ainda no local.

Investigação

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias do acidente.

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