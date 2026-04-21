A Atech, empresa de tecnologia do Grupo Embraer, participa da edição do Locked Shields, reconhecido como o maior e mais complexo exercício internacional de defesa cibernética em tempo real (live fire). O evento é organizado pelo NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) e sediado em Tallinn, na Estônia.

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No Locked Shields são executados ataques cibernéticos de grande escala contra ambientes que reproduzem serviços e sistemas críticos, exigindo resposta sob pressão e coordenação entre diferentes frentes de atuação.