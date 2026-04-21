A Atech, empresa de tecnologia do Grupo Embraer, participa da edição do Locked Shields, reconhecido como o maior e mais complexo exercício internacional de defesa cibernética em tempo real (live fire). O evento é organizado pelo NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) e sediado em Tallinn, na Estônia.
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No Locked Shields são executados ataques cibernéticos de grande escala contra ambientes que reproduzem serviços e sistemas críticos, exigindo resposta sob pressão e coordenação entre diferentes frentes de atuação.
O ciclo do Locked Shields é anual e envolve os países membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), países convidados, empresas parceiras, instituições de ensino e pesquisa além de órgãos envolvidos com a questão cibernética.
Em 2026, o período de execução do exercício está previsto de 20 a 24 de abril, após as etapas preparatórias e de validação técnica do ambiente.
Simulando ataques em tempo real a infraestruturas críticas, o evento envolve cerca de 4.000 participantes de 40 nações, focando na defesa de sistemas simulados sob alta pressão.
Sistema de Defesa Aérea
Convidada a integrar o exercício desde 2020, a Atech atua no time de infraestrutura, responsável por prover, manter e suportar o “Sistema de Defesa Aérea” e suas respectivas simulações, os quais são inseridos no ecossistema e nos cenários de treinamento definidos pelo CCDCOE. A participação ocorre em cooperação com o Centro de Defesa Cibernética do Exército Brasileiro.
“No Locked Shields são executados ataques cibernéticos simulados de grande escala contra ambientes que reproduzem serviços e sistemas críticos, exigindo resposta sob pressão e coordenação entre diferentes frentes de atuação”, disse Fábio Cocchi, diretor de Novos Negócios e Estratégias da Atech.