A morte de Márcio Gonçalves, de 48 anos, após um espancamento brutal em um bar na zona sul de São José dos Campos, gerou comoção entre familiares, amigos e moradores da região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A vítima foi atacada na madrugada desta terça-feira (21), no bairro Campo dos Alemães, após tentar intervir em uma briga dentro do estabelecimento.
Tentou evitar a violência
Segundo relatos de testemunhas, Márcio não estava envolvido na confusão inicial. Ele teria tentado acalmar o ambiente diante do comportamento agressivo do suspeito.
Foi nesse momento que acabou surpreendido por um ataque violento.
O agressor desferiu um soco que derrubou Márcio, que caiu no chão. Mesmo desacordado, ele continuou sendo agredido com chutes e pisoteamentos, principalmente na região da cabeça.
Socorrido, mas não resistiu
Após a sequência de agressões, familiares socorreram a vítima e a levaram até uma unidade de pronto atendimento da região.
Márcio chegou em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.
Comoção e despedida
A morte causou forte impacto entre pessoas próximas, que passaram a prestar homenagens nas redes sociais.
Mensagens destacam Márcio como uma pessoa tranquila e querida, que acabou sendo vítima de uma violência extrema ao tentar evitar uma situação de conflito.
Familiares devem prestar as últimas homenagens ainda nesta terça-feira (21), em São José dos Campos.
Investigação
O principal suspeito do crime, conhecido como “Google Boy”, foi preso em flagrante e deve responder por homicídio com motivação fútil, segundo a Polícia Civil.
O caso segue em investigação.