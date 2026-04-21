22 de abril de 2026
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MORTE NA ZONA SUL

Quem é Márcio, morto após espancamento brutal em bar de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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A morte de Márcio Gonçalves, de 48 anos, após um espancamento brutal em um bar na zona sul de São José dos Campos, gerou comoção entre familiares, amigos e moradores da região.

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A vítima foi atacada na madrugada desta terça-feira (21), no bairro Campo dos Alemães, após tentar intervir em uma briga dentro do estabelecimento.

Tentou evitar a violência

Segundo relatos de testemunhas, Márcio não estava envolvido na confusão inicial. Ele teria tentado acalmar o ambiente diante do comportamento agressivo do suspeito.

Foi nesse momento que acabou surpreendido por um ataque violento.

O agressor desferiu um soco que derrubou Márcio, que caiu no chão. Mesmo desacordado, ele continuou sendo agredido com chutes e pisoteamentos, principalmente na região da cabeça.

Socorrido, mas não resistiu

Após a sequência de agressões, familiares socorreram a vítima e a levaram até uma unidade de pronto atendimento da região.

Márcio chegou em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.

Comoção e despedida

A morte causou forte impacto entre pessoas próximas, que passaram a prestar homenagens nas redes sociais.

Mensagens destacam Márcio como uma pessoa tranquila e querida, que acabou sendo vítima de uma violência extrema ao tentar evitar uma situação de conflito.

Familiares devem prestar as últimas homenagens ainda nesta terça-feira (21), em São José dos Campos.

Investigação

O principal suspeito do crime, conhecido como “Google Boy”, foi preso em flagrante e deve responder por homicídio com motivação fútil, segundo a Polícia Civil.

O caso segue em investigação.

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