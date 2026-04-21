A morte de Márcio Gonçalves, de 48 anos, após um espancamento brutal em um bar na zona sul de São José dos Campos, gerou comoção entre familiares, amigos e moradores da região.

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A vítima foi atacada na madrugada desta terça-feira (21), no bairro Campo dos Alemães, após tentar intervir em uma briga dentro do estabelecimento.

Tentou evitar a violência