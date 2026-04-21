Motoristas que utilizam a travessia entre São Sebastião e Ilhabela enfrentam longa espera nesta terça-feira (21), volta de feriado prologando.
Na saída de Ilhabela, o tempo para embarque no início da manhã já era de 120 minutos, enquanto no sentido São Sebastião a fila era de 30 minutos. No momento, a espera já chega a 4 horas para embarque na travessia que dura cerca de 30 minutos em uma das seis embarcações disponíveis.
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Além da alta demanda de turistas deixando a cidade, a operação é prejudicada pela maré baixa, que impossibilita o transporte de veículos pesados no momento.
O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) informa que as saídas ocorrem conforme a demanda, mas as condições meteorológicas e a força das marés podem alterar o cronograma ao longo do dia.
As balsas são gratuitas para ciclistas. Idosos e pessoas com deficiência têm embarque prioritário.