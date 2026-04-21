21 de abril de 2026
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RETORNO DO FERIADO

Rodovias do litoral ao interior e capital já apresentam lentidão

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Fila na Tamoios na volta do feriado
Fila na Tamoios na volta do feriado

O tráfego começa a ficar intenso nas principais rodovias que ligam o litoral norte paulista ao interior e à capital. Segundo boletins emitidos pelas concessionárias responsáveis, o excesso de veículos é a causa principal da lentidão nos principais corredores de acesso.

Situação na Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070)

Na rodovia operada pela Ecovias Leste Paulista, o motorista que segue no sentido Oeste (Capital) encontra retenção entre o km 87 e o km 75.

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O fluxo carregado é reflexo do volume de veículos que retornam do feriado prolongado. Apesar do trânsito lento, o tempo é bom e a visibilidade na pista é total.

Movimentação nos Contornos de Caraguatatuba e São Sebastião (SPI 097/055)

O tráfego também é complicado na Rodovia dos Contornos, sob administração da Tamoios. A lentidão afeta os dois sentidos da via na região do litoral:

  • Sentido Leste (São Sebastião): Há pontos de parada entre o km 15 e o km 12, devido ao grande número de veículos em direção à cidade.
  • Sentido Oeste (Caraguatatuba): O motorista enfrenta tráfego lento do km 7 ao km 11, no fluxo de saída em direção à subida da serra.


Não há registro de acidentes ou bloqueios por obras nestas áreas até o momento. A orientação aos condutores é manter a paciência e respeitar os limites de velocidade, prevendo um tempo de viagem maior que o habitual.

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