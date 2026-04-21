O tráfego começa a ficar intenso nas principais rodovias que ligam o litoral norte paulista ao interior e à capital. Segundo boletins emitidos pelas concessionárias responsáveis, o excesso de veículos é a causa principal da lentidão nos principais corredores de acesso.
Situação na Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070)
Na rodovia operada pela Ecovias Leste Paulista, o motorista que segue no sentido Oeste (Capital) encontra retenção entre o km 87 e o km 75.
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O fluxo carregado é reflexo do volume de veículos que retornam do feriado prolongado. Apesar do trânsito lento, o tempo é bom e a visibilidade na pista é total.
Movimentação nos Contornos de Caraguatatuba e São Sebastião (SPI 097/055)
O tráfego também é complicado na Rodovia dos Contornos, sob administração da Tamoios. A lentidão afeta os dois sentidos da via na região do litoral:
- Sentido Leste (São Sebastião): Há pontos de parada entre o km 15 e o km 12, devido ao grande número de veículos em direção à cidade.
- Sentido Oeste (Caraguatatuba): O motorista enfrenta tráfego lento do km 7 ao km 11, no fluxo de saída em direção à subida da serra.
Não há registro de acidentes ou bloqueios por obras nestas áreas até o momento. A orientação aos condutores é manter a paciência e respeitar os limites de velocidade, prevendo um tempo de viagem maior que o habitual.