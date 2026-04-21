O tráfego começa a ficar intenso nas principais rodovias que ligam o litoral norte paulista ao interior e à capital. Segundo boletins emitidos pelas concessionárias responsáveis, o excesso de veículos é a causa principal da lentidão nos principais corredores de acesso.

Situação na Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070)

Na rodovia operada pela Ecovias Leste Paulista, o motorista que segue no sentido Oeste (Capital) encontra retenção entre o km 87 e o km 75.

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