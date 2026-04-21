A Defesa Civil informou que está monitorando um balão sobrevoando a região da cidade de Roseira na manhã desta terça-feira (21). A soltura de balões é proibida por trazer riscos de incêndio e acidentes.
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“Há um balão sobrevoando a região, deslocando em direção à Pindamonhangaba. Equipes seguem monitorando”, informou a Defesa Civil do Estado.
Por volta das 15h, a Defesa Civil informou que o balão foi visualizado nos municípios de Guaratinguetá e Aparecida. "As respectivas Defesas Civis municipais também estão realizando o monitoramento e informarão caso ocorra a queda ou se o balão seguir outro trajeto", disse o órgão estadual.
A legislação brasileira proíbe a soltura de balões. Além disso, a prática pode provocar incêndios em áreas urbanas e rurais, além de causar acidentes com redes elétricas.
De acordo com a Defesa Civil, a região concentra registros frequentes desse tipo de ocorrência. Por isso, o órgão reforça o monitoramento, principalmente em períodos mais secos.