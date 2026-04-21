A Defesa Civil informou que está monitorando um balão sobrevoando a região da cidade de Roseira na manhã desta terça-feira (21). A soltura de balões é proibida por trazer riscos de incêndio e acidentes.

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“Há um balão sobrevoando a região, deslocando em direção à Pindamonhangaba. Equipes seguem monitorando”, informou a Defesa Civil do Estado.