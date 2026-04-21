Uma ocorrência de pane mecânica mobilizou equipes da concessionária Tamoios na altura do km 32 da Rodovia SP-099, no trecho que atravessa o município de Paraibuna. O incidente ocorreu nesta terça-feira (21) por volta das 11h50.

De acordo com o Centro de Controle Multimodal da ARTESP, uma van Mercedes-Benz Sprinter de transporte coletivo trafegava no sentido norte pela faixa 2 de rolamento levando 14 pessoas, quando o veículo apresentou uma falha técnica. Ao perceber o defeito, o motorista conseguiu realizar a manobra para parar o veículo com segurança no acostamento.

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