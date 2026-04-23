Uma briga em bar terminou em morte brutal na madrugada desta terça-feira (21) em São José dos Campos. Márcio Gonçalves, de 48 anos, foi espancado até a morte após tentar intervir em uma confusão no bairro Campo dos Alemães, na zona sul da cidade.

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Conhecido como “Google Boy”, Wesley Souza Silva, de 29 anos, foi preso em flagrante após o crime. Em depoimento, ele afirmou que não conhecia Márcio e disse que "apenas se defendeu".

Confusão terminou em ataque violento