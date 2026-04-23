23 de abril de 2026
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CAMPO DOS ALEMÃES

‘Google Boy’ espanca Márcio até a morte em bar de SJC, diz BO

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Uma briga em bar terminou em morte brutal na madrugada desta terça-feira (21) em São José dos Campos. Márcio Gonçalves, de 48 anos, foi espancado até a morte após tentar intervir em uma confusão no bairro Campo dos Alemães, na zona sul da cidade.

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Conhecido como “Google Boy”, Wesley Souza Silva, de 29 anos, foi preso em flagrante após o crime. Em depoimento, ele afirmou que não conhecia Márcio e disse que "apenas se defendeu".

Confusão terminou em ataque violento

Segundo o boletim de ocorrência, a briga começou dentro de um bar localizado na avenida Maria de Lourdes Medeiros de Assis.

Testemunhas relataram que o suspeito chegou ao local alterado, possivelmente sob efeito de álcool ou drogas, causando tumulto, ameaçando frequentadores e arremessando objetos.

Durante a confusão, Márcio tentou acalmar a situação, mas acabou sendo alvo do agressor.

Vítima foi espancada e pisoteada

De acordo com relatos, o suspeito desferiu um soco que derrubou a vítima.

Mesmo após a queda, o homem continuou as agressões com chutes e pisoteamentos, principalmente na região da cabeça. Márcio chegou a desmaiar, mas ainda assim continuou sendo atacado.

Frequentadores tentaram conter o agressor, mas não conseguiram impedir a sequência de violência.

Socorro e morte

A vítima foi socorrida por familiares em estado grave e levada a uma unidade de pronto atendimento da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada.

O caso gerou pânico entre as pessoas que estavam no local no momento da agressão.

'Google Boy' foi contido e preso

Quando a Polícia Militar chegou, o suspeito ainda estava no bar e apresentava comportamento agressivo.

Ele precisou ser contido com uso de força física e algemado antes de ser levado ao pronto-socorro e, posteriormente, à Central de Polícia Judiciária.

Investigação

Em depoimento, o suspeito afirmou que se envolveu em uma discussão e alegou ter agido em legítima defesa, negando a intenção de matar.

No entanto, a Polícia Civil entendeu que há indícios de homicídio com motivação fútil e efetuou a prisão em flagrante.

Wesley partiu para a agressão, dizem testemunhas

Testemunhas ouvidas pela polícia apontaram o agressor como o único responsável pelas agressões fatais. A autoridade policial também solicitou a prisão preventiva, sem concessão de fiança.

Outro ponto que será investigado é a informação de que um homem armado teria intimidado pessoas durante a briga -- relato ainda não confirmado oficialmente.

Despedida

Familiares e amigos devem se despedir de Márcio Gonçalves ainda nesta terça-feira (21), em São José.  O caso segue sob investigação.

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