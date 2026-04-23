Uma briga em bar terminou em morte brutal na madrugada desta terça-feira (21) em São José dos Campos. Márcio Gonçalves, de 48 anos, foi espancado até a morte após tentar intervir em uma confusão no bairro Campo dos Alemães, na zona sul da cidade.
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Conhecido como “Google Boy”, Wesley Souza Silva, de 29 anos, foi preso em flagrante após o crime. Em depoimento, ele afirmou que não conhecia Márcio e disse que "apenas se defendeu".
Confusão terminou em ataque violento
Segundo o boletim de ocorrência, a briga começou dentro de um bar localizado na avenida Maria de Lourdes Medeiros de Assis.
Testemunhas relataram que o suspeito chegou ao local alterado, possivelmente sob efeito de álcool ou drogas, causando tumulto, ameaçando frequentadores e arremessando objetos.
Durante a confusão, Márcio tentou acalmar a situação, mas acabou sendo alvo do agressor.
Vítima foi espancada e pisoteada
De acordo com relatos, o suspeito desferiu um soco que derrubou a vítima.
Mesmo após a queda, o homem continuou as agressões com chutes e pisoteamentos, principalmente na região da cabeça. Márcio chegou a desmaiar, mas ainda assim continuou sendo atacado.
Frequentadores tentaram conter o agressor, mas não conseguiram impedir a sequência de violência.
Socorro e morte
A vítima foi socorrida por familiares em estado grave e levada a uma unidade de pronto atendimento da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada.
O caso gerou pânico entre as pessoas que estavam no local no momento da agressão.
'Google Boy' foi contido e preso
Quando a Polícia Militar chegou, o suspeito ainda estava no bar e apresentava comportamento agressivo.
Ele precisou ser contido com uso de força física e algemado antes de ser levado ao pronto-socorro e, posteriormente, à Central de Polícia Judiciária.
Investigação
Em depoimento, o suspeito afirmou que se envolveu em uma discussão e alegou ter agido em legítima defesa, negando a intenção de matar.
No entanto, a Polícia Civil entendeu que há indícios de homicídio com motivação fútil e efetuou a prisão em flagrante.
Wesley partiu para a agressão, dizem testemunhas
Testemunhas ouvidas pela polícia apontaram o agressor como o único responsável pelas agressões fatais. A autoridade policial também solicitou a prisão preventiva, sem concessão de fiança.
Outro ponto que será investigado é a informação de que um homem armado teria intimidado pessoas durante a briga -- relato ainda não confirmado oficialmente.
Despedida
Familiares e amigos devem se despedir de Márcio Gonçalves ainda nesta terça-feira (21), em São José. O caso segue sob investigação.