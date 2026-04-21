O professor de História Marcus Valério Tosetto lança, no próximo sábado (25), o livro “Roberto Lee – Legado e Pioneirismo”, obra dedicada à trajetória de Roberto Lee (1934-1975), pioneiro do antigomobilismo no Brasil e patrono do Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas de Caçapava.
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Resultado de quatro anos de pesquisa, a obra apresenta uma abordagem aprofundada sobre a vida e o legado de Lee, um dos mais importantes colecionadores do país no segmento de carros antigos. Segundo o autor, é a primeira biografia do icônico colecionador de carros antigos.
“Mais do que retratar a trajetória de um colecionador emblemático, o livro busca revelar a dimensão humana de Roberto Lee, considerado um homem sofisticado, de hábitos refinados, mas também de uma simplicidade muito grande, que gostava de cuidar de seus carros com as próprias mãos”, disse Tosetto.
Por meio de entrevistas, relatos pessoais e registros históricos, o autor constrói uma narrativa que revela não apenas os feitos, mas também as motivações, desafios e conquistas de Lee. O leitor é convidado a conhecer o personagem por trás do ícone e compreender a dimensão de sua contribuição para a preservação da memória automobilística no Brasil.
A publicação é uma edição do autor, lançado de forma independente. Tosetto é professor de História em Caçapava, mestre de cerimônias, palestrante, radialista esportivo e atua como historiador do Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas Roberto Lee.
Entusiasta do antigomobilismo, ele dedicou quatro anos na investigação da vida de Lee, o pioneiro e um dos mais emblemáticos colecionadores de carros antigos do Brasil. Além de pesquisar a história dos veículos que compõem o acervo do Museu que leva o nome de Roberto Lee em Caçapava.
SERVIÇO
Lançamento do livro “Roberto Lee – Legado e Pioneirismo”
Data: sábado, 25 de abril de 2026
Horário: 19h
Local: Espaço Cultural Ruy Barbosa (Rua Marquês do Herval, 1, Centro – Caçapava)
Preço de capa: R$ 49,90