O professor de História Marcus Valério Tosetto lança, no próximo sábado (25), o livro “Roberto Lee – Legado e Pioneirismo”, obra dedicada à trajetória de Roberto Lee (1934-1975), pioneiro do antigomobilismo no Brasil e patrono do Museu Paulista de Antiguidades Mecânicas de Caçapava.

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Resultado de quatro anos de pesquisa, a obra apresenta uma abordagem aprofundada sobre a vida e o legado de Lee, um dos mais importantes colecionadores do país no segmento de carros antigos. Segundo o autor, é a primeira biografia do icônico colecionador de carros antigos.