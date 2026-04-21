A história de amor entre os jovens Douglas Freire Silveira e Gleice Araujo Pereira, de 27 e 26 anos, terminou de forma trágica na madrugada desta terça-feira (21), após um grave acidente na Rodovia Rio-Santos, em Ubatuba, no Litoral Norte.
O casal morreu ainda no local após a motocicleta em que estavam colidir contra uma caminhonete no km 60 da rodovia, na altura do bairro Enseada.
Como aconteceu o acidente
Segundo o boletim de ocorrência, Douglas e Gleice estavam em uma motocicleta Honda Hornet quando atingiram a lateral de uma caminhonete Mitsubishi Triton, acertando a porta do passageiro.
O motorista do utilitário relatou à polícia que estava parado no acostamento e, ao tentar realizar uma conversão à esquerda, não percebeu a aproximação da moto, que trafegava pela via.
Impacto e morte no local
Com a força da colisão, o casal sofreu ferimentos graves.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a médica da equipe constatou os óbitos ainda no local do acidente.
A cena foi isolada pela Polícia Militar, que preservou a área para o trabalho da perícia.
Investigação
Técnicos do Instituto de Criminalística estiveram no local para análise das circunstâncias do acidente.
O motorista da caminhonete realizou o teste do bafômetro, que não indicou ingestão de álcool.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O condutor não foi preso e permaneceu no local, colaborando com as autoridades.