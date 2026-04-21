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DESPEDIDA

Adeus, Tiago! Religioso morre e comove evangélicos de Guará

Por Leandro Vaz | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Tiago morreu na região
Tiago morreu na região

A morte do evangelista Tiago Pinheiro, ocorrida nesta terça-feira (21), causou forte comoção entre familiares, amigos e membros da comunidade religiosa em Guaratinguetá. A causa do falecimento não foi divulgada.

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Conhecido pela atuação dedicada à fé e ao próximo, Tiago construiu uma trajetória marcada pela evangelização e pelo trabalho espiritual. Mesmo entre aqueles que não tiveram contato direto com ele, o reconhecimento por sua missão é evidente nas diversas manifestações de carinho e respeito compartilhadas nas redes sociais.

Mensagens destacam o legado deixado pelo evangelista, descrito como um homem comprometido com a Palavra de Deus, que levava mensagens de fé, amor e esperança por onde passava. “Seu legado permanece nas sementes que plantou, nas palavras que compartilhou e no bem que espalhou”, diz uma das homenagens.

Amigos também prestaram condolências. “Descanse em paz, meu amigo. Que Deus conforte os corações de familiares e amigos”, escreveu Carlos Santos. “Eterno Tiaguinho, descanse em paz”, publicou Cátia Rodrigues. Já Cláudia Pena destacou o privilégio de tê-lo conhecido e manifestou solidariedade à família.

A igreja IPMD Despertai também lamentou a perda, ressaltando que Tiago foi “um servo dedicado à obra de Deus, que marcou vidas com seu testemunho, amor e compromisso com o Evangelho”.

Segundo informações divulgadas por pessoas próximas, o velório está sendo realizado na Santa Rita, em Aparecida, e o sepultamento está previsto para as 16h.

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