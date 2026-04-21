A morte do evangelista Tiago Pinheiro, ocorrida nesta terça-feira (21), causou forte comoção entre familiares, amigos e membros da comunidade religiosa em Guaratinguetá. A causa do falecimento não foi divulgada.

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Conhecido pela atuação dedicada à fé e ao próximo, Tiago construiu uma trajetória marcada pela evangelização e pelo trabalho espiritual. Mesmo entre aqueles que não tiveram contato direto com ele, o reconhecimento por sua missão é evidente nas diversas manifestações de carinho e respeito compartilhadas nas redes sociais.