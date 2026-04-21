Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (21), após efetuar disparos de arma de fogo durante uma festa no Centro de Cunha, no Vale do Paraíba. Ele teria atirado na direção da ex-esposa e atingido um homem que estava próximo dela.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio, tentativa de feminicídio, violência doméstica com descumprimento de medida protetiva e posse ilegal de arma de fogo.