Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (21), após efetuar disparos de arma de fogo durante uma festa no Centro de Cunha, no Vale do Paraíba. Ele teria atirado na direção da ex-esposa e atingido um homem que estava próximo dela.
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O caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio, tentativa de feminicídio, violência doméstica com descumprimento de medida protetiva e posse ilegal de arma de fogo.
A ocorrência foi registrada por volta de 0h36, na praça Cônego Siqueira, em meio ao encerramento de uma festividade na região central da cidade. Segundo a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento preventivo quando foram acionadas por populares relatando disparos no local.
Durante o deslocamento, os policiais encontraram uma das vítimas sendo socorrida por moradores em direção à Santa Casa de Cunha. No local dos fatos, testemunhas informaram que o suspeito havia fugido logo após os disparos.
Ex-esposa relata tentativa de matá-la
De acordo com o boletim de ocorrência, a ex-esposa do suspeito, de 36 anos, relatou que ele teria se aproximado armado e efetuado disparos contra ela e contra um homem de 32 anos que a acompanhava. Ela também afirmou que possui medida protetiva de urgência contra o agressor, que tinha ciência da determinação judicial.
O homem de 32 anos foi atingido de raspão na região do pescoço e socorrido ao hospital, onde recebeu atendimento médico. Ele relatou que estava conversando com outras pessoas quando o suspeito se aproximou armado e efetuou cerca de três disparos, causando pânico entre os presentes.
A Polícia Militar localizou o suspeito ainda nas imediações da festa. Durante a abordagem, ele confessou ter efetuado os disparos, alegando motivação relacionada a uma suposta provocação ao ver a ex-companheira acompanhada de outro homem. Nenhuma arma foi encontrada com ele no momento da prisão.
Apreensões na casa do indiciado
Na residência do indiciado, com autorização e na presença de um familiar, os policiais apreenderam 24 munições calibre 9mm intactas, um carregador e uma maleta de arma de fogo. A arma utilizada no crime não foi localizada.
No local dos disparos, a perícia encontrou ao menos uma cápsula deflagrada, e a área foi isolada para os trabalhos técnicos. A Polícia Civil também informou a existência de câmeras de monitoramento na região, que devem auxiliar na investigação.
Diante do estado de flagrante, o delegado responsável determinou a prisão do suspeito e a lavratura do auto de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado à cadeia pública de Lorena, onde permanecerá à disposição da Justiça.
O caso segue sob investigação e é tratado como tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio e descumprimento de medida protetiva.