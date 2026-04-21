Um caminhão roubado em Guarulhos foi encontrado aberto em Jacareí. A carga do veículo está avaliada em R$ 2 milhões. O motorista relatou à polícia que foi rendido por criminosos armados e levado até Arujá antes de ser liberado.
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Segundo o boletim de ocorrência, guardas civis municipais foram acionados por um policial militar de folga que percebeu movimentação suspeita nas proximidades de um condomínio no bairro São Silvestre, em Jacareí. A suspeita era de um possível transbordo de carga, já que havia dois caminhões e três veículos no local.
Quando a equipe chegou ao endereço, encontrou apenas um caminhão aberto, com parte da carga exposta. Posteriormente, o responsável pela carga informou que o veículo havia sido roubado na região de Guarulhos (SP) e que o motorista, de 47 anos, tinha sido vítima de sequestro.
Carga no aeroporto
O motorista contou à polícia que saiu do aeroporto de Guarulhos e, na altura do km 174/175, foi interceptado por um veículo com sinais luminosos vermelhos e azuis, semelhantes aos de uma viatura policial. Segundo o relato, homens armados obrigaram o condutor a parar o caminhão.
De acordo com o depoimento, dois criminosos entraram na cabine pelas janelas e mandaram que ele fosse para a cama da parte traseira do veículo, sempre com a cabeça baixa. Depois, ao chegar ao ponto onde o caminhão foi localizado, o motorista foi colocado em um Honda HR-V preto e levado até Arujá, onde acabou liberado.
Ele disse ainda que não sabia informar a natureza da carga, que estaria avaliada em R$ 2 milhões, pois sua função era retirar o material no aeroporto. Também afirmou que não conseguiu dizer se houve subtração parcial da mercadoria.
Pé de cabra
Durante a perícia no local, foi encontrado e apreendido um instrumento conhecido como pé de cabra. O caminhão e a carga nele contida foram apreendidos e depositados para o representante da empresa responsável.
O boletim cita que a carga tinha origem internacional e que o caminhão possuía sistema de rastreamento. A documentação fiscal também foi juntada aos autos.
Diante da necessidade de diligências complementares, a Polícia Civil determinou a remessa do caso para a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que deve aprofundar a apuração sobre os autores do roubo e eventual transbordo da carga.