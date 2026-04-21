Um caminhão roubado em Guarulhos foi encontrado aberto em Jacareí. A carga do veículo está avaliada em R$ 2 milhões. O motorista relatou à polícia que foi rendido por criminosos armados e levado até Arujá antes de ser liberado.

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Segundo o boletim de ocorrência, guardas civis municipais foram acionados por um policial militar de folga que percebeu movimentação suspeita nas proximidades de um condomínio no bairro São Silvestre, em Jacareí. A suspeita era de um possível transbordo de carga, já que havia dois caminhões e três veículos no local.