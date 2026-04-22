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BASQUETE FEMININO

Meninas do São José Basket visitam o Maringá e buscam reação

Por Marcos Eduardo Carvalho | Maringá
| Tempo de leitura: 1 min
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Léo Lenzi/Agência NTZ
Meninas do São José Basket visitam o Maringá e buscam reação
Meninas do São José Basket visitam o Maringá e buscam reação

As meninas do São José Basket visitam o Maringá na noite desta quarta-feira (22), a partir das 19h30, no ginásio da Arcom, em Maringá, pela primeira fase da edição 2025/2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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E a equipe joseense, sob comando do técnico Leandro Leal, que vem de derrota fora de casa por 74 a 71 para o Cerrado, no Distrito Federal, busca uma reação imediata. Até porque terá pela frente uma das equipes mais fracas do campeonato.

No momento, o São José está em sexto lugar, com três vitórias e cinco derrotas em oito jogos já disputadas. Por outro lado, o Maringá está em décimo lugar, com duas vitórias e seis derrotas.

Porém, o time paranaense já não é mais o lanterna e tenta se recuperar. Até por isso, o São José sabe que precisa ter cautela para conquistar esse triunfo e subir um pouco mais na tabela de classificação.

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