Um casal morreu após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete na madrugada desta terça-feira (21), na Rodovia Rio-Santos, no km 60, no bairro Enseada, em Ubatuba.

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De acordo com informações do boletim de ocorrência, as vítimas, identificadas como Douglas Freire Silveira, de 27 anos, e Gleice Araujo Pereira, de 26 anos, estavam em uma motocicleta Honda Hornet. O veículo colidiu contra a porta do passageiro de uma caminhonete Mitsubishi Triton.