Um casal morreu após um grave acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete na madrugada desta terça-feira (21), na Rodovia Rio-Santos, no km 60, no bairro Enseada, em Ubatuba.
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De acordo com informações do boletim de ocorrência, as vítimas, identificadas como Douglas Freire Silveira, de 27 anos, e Gleice Araujo Pereira, de 26 anos, estavam em uma motocicleta Honda Hornet. O veículo colidiu contra a porta do passageiro de uma caminhonete Mitsubishi Triton.
Ainda segundo o registro policial, o motorista da caminhonete informou que estava parado no acostamento e, ao iniciar uma conversão à esquerda, não teria percebido a aproximação da moto, que trafegava pela rodovia.
Com a força do impacto, o casal sofreu ferimentos graves. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a médica responsável constatou os óbitos ainda no local do acidente.
A Polícia Militar preservou a área para a realização da perícia. Técnicos do Instituto de Criminalística estiveram no trecho para os procedimentos necessários.
O motorista da caminhonete foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou ingestão de álcool. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O condutor não foi preso e permaneceu no local, colaborando com as autoridades.