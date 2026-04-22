Chegou a hora! O São José Basket recebe o Mogi na noite desta quarta-feira (22), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo primeiro jogo da série melhor de cinco nos playoffs das oitavas de final da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

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Depois de altos e baixos na primeira fase, quando terminou em oitavo lugar, o time comandado pelo técnico Chris Ahmed encara um velho conhecido nesta fase que passa a ser eliminatória. Como tem melhor campanha, o time da região tem o direito de fazer até três jogos dentro de casa.