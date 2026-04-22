Chegou a hora! O São José Basket recebe o Mogi na noite desta quarta-feira (22), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pelo primeiro jogo da série melhor de cinco nos playoffs das oitavas de final da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
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Depois de altos e baixos na primeira fase, quando terminou em oitavo lugar, o time comandado pelo técnico Chris Ahmed encara um velho conhecido nesta fase que passa a ser eliminatória. Como tem melhor campanha, o time da região tem o direito de fazer até três jogos dentro de casa.
Os outros dois confrontos serão no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. Na prática, se o São José vencer os três jogos diante da torcida no Caldeirão, estará classificado.
No ano passado, a equipe da região perdeu para o Vasco nesta etapa do campeonato e caiu de forma precoce. Agora, tenta mudar a história e avançar no NBB, algo que também já faz tempo que o torcedor não vê.
Além disso, na temporada passada o São José fez a maioria dos jogos na Farma Conde Arena. Mas, em 2025/2026, optou por voltar ao seu velho ‘Caldeirão’ e isso ajudou até a mobilizar a torcida, que voltou a comparecer aos jogos, mesmo com uma campanha mediana.
E, se conseguir o triunfo logo mais, dará um passo importante para a classificação. E poderá até mesmo crescer ainda mais durante o campeonato.
Ingressos
Os ingressos podem ser adquiridos pelo app oficial do clube ou pelo site: .
As entradas para o setor de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos.
Crianças menoresde 12 anos de idade não pagam ingresso para o setor de arquibancada, desde que acompanhadas por um adulto pagante. Existe ainda a venda das cadeiras de quadra, que são comercializadas a preço único de R$ 40.
Há também o espaço destinado à torcida visitante na arquibancada, disponível em valor único de R$ 20.
- Jogo 1 – 22/04 (quarta-feira) às 19h30 –São José Basketball x Mogi – Ginásio Linneu de Moura
- Jogo 2 – 25/04 (sábado) às 17h30 – Mogi x São José Basketball – Ginásio Hugo Ramos
- Jogo 3 – 27/04 (segunda-feira) às 19h - Mogi x São José Basketball – Ginásio Hugo Ramos
- Jogo 4 – 30/04 (quinta-feira) em horário a definir - São José Basketball x Mogi – Ginásio Linneu de Moura*
- Jogo 5 – 02/05 (sábado) em horário a definir - São José Basketball x Mogi – Ginásio Linneu de Moura*
*se houver necessidade