Madrugada violenta em São José.
Um homem de 48 anos morreu após ser brutalmente atacado e pisoteado durante uma briga em um bar no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos. O crime, registrado na madrugada desta terça-feira (21), chocou moradores e frequentadores do local pela extrema violência.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou como uma discussão dentro do estabelecimento, localizado na avenida Maria de Lourdes Medeiros de Assis.
Testemunhas relataram que o suspeito, de 29 anos, chegou alterado ao local, aparentemente sob efeito de álcool ou entorpecentes, causando tumulto, ameaçando pessoas e arremessando objetos.
Em meio à confusão, a vítima, identificada como Márcio Gonçalves, tentou intervir para acalmar a situação. Nesse momento, foi surpreendida por um ataque violento.
Ataque violento
Segundo relatos, o agressor desferiu um soco que derrubou o homem, que caiu no chão. Mesmo após a queda, o suspeito continuou as agressões com chutes e pisoteamentos, principalmente na região da cabeça. Márcio teria desmaiado durante o ataque, mas mesmo assim continuou a ser agredido com chutes.
Frequentadores do bar tentaram conter o agressor, mas não conseguiram impedir a sequência de violência. A vítima foi socorrida por familiares em estado grave e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.
Ainda segundo testemunhas, houve momentos de tensão extrema, com pessoas assustadas e sem conseguir intervir. Um dos relatos aponta inclusive a presença de um homem armado que teria intimidado quem tentava interromper as agressões — informação que ainda será investigada pela polícia.
Agressor foi contido e algemado
Quando a Polícia Militar chegou ao local, o suspeito ainda estava no bar, apresentando comportamento agressivo. Ele precisou ser contido com uso de força física e algemas antes de ser encaminhado ao pronto-socorro e, posteriormente, à Central de Polícia Judiciária.
Em depoimento, o homem afirmou que se envolveu em uma discussão e alegou ter agido em legítima defesa, negando a intenção de matar. No entanto, a Polícia Civil considerou que há indícios suficientes de homicídio com motivação fútil e efetuou a prisão em flagrante.
De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas disseram que o agressor já vinha comparecendo ao estabelecimento e promovendo tumultos, discussões e brigas.
O delegado responsável pelo caso destacou que testemunhas apontam o suspeito como o único autor das agressões fatais. A prisão preventiva foi solicitada, e não houve concessão de fiança. O caso segue em investigação.
Familiares da vítima devem prestar as suas últimas homenagens nesta terça-feira, (21), aqui em São José dos Campos.