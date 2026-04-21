Segundo relatos, o agressor desferiu um soco que derrubou o homem, que caiu no chão. Mesmo após a queda, o suspeito continuou as agressões com chutes e pisoteamentos, principalmente na região da cabeça. Márcio teria desmaiado durante o ataque, mas mesmo assim continuou a ser agredido com chutes.

Frequentadores do bar tentaram conter o agressor, mas não conseguiram impedir a sequência de violência. A vítima foi socorrida por familiares em estado grave e levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Ainda segundo testemunhas, houve momentos de tensão extrema, com pessoas assustadas e sem conseguir intervir. Um dos relatos aponta inclusive a presença de um homem armado que teria intimidado quem tentava interromper as agressões — informação que ainda será investigada pela polícia.