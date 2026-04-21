Um caminhão roubado na região de Guarulhos foi localizado em Jacareí, com parte da carga exposta. A mercadoria, ainda não especificada, tem origem internacional.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como roubo de carga e localização/apreensão de veículo na noite de segunda-feira (20). Até o momento, ninguém foi preso.

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Ocorrência