Um caminhão roubado na região de Guarulhos foi localizado em Jacareí, com parte da carga exposta. A mercadoria, ainda não especificada, tem origem internacional.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como roubo de carga e localização/apreensão de veículo na noite de segunda-feira (20). Até o momento, ninguém foi preso.
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Ocorrência
Agentes da Guarda Civil Municipal foram acionados por um policial militar de folga que presenciou uma movimentação suspeita nas proximidades de um condomínio na rua Watanabe, no bairro São Silvestre, em Jacareí. De acordo com o relato, no local havia dois caminhões e três carros, indicando uma possível ação criminosa de transbordo de carga roubada.
Ao chegarem ao endereço informado, os guardas encontraram apenas um caminhão Volkswagen 24.280 branco, aberto e com parte da carga visível. Pouco depois, o representante da empresa responsável compareceu e informou que o veículo havia sido roubado em Guarulhos e que o motorista estava desaparecido.
Motorista sequestrado
O motorista se apresentou posteriormente e contou à polícia que foi abordado por criminosos armados na altura do km 174/175 da Rodovia Presidente Dutra. Segundo ele, um veículo com luzes vermelhas e azuis, semelhantes às de uma viatura policial, ordenou a parada do caminhão. Dois homens invadiram a cabine pelas janelas e o obrigaram a permanecer de cabeça baixa na parte traseira do caminhão. Em seguida, foi transferido para um Honda HR-V preto e levado até Arujá, onde acabou sendo libertado pelos suspeitos.
Rastreamento
A vítima informou desconhecer o tipo e o valor da carga transportada, já que sua responsabilidade era apenas retirar a carga no aeroporto de Guarulhos, mas ressaltou que o material era rastreado. Ele não soube dizer se houve furto da carga e informou que seus pertences pessoais não foram levados pelos criminosos.
Perícia
A perícia técnica foi acionada e, no local, os agentes apreenderam um instrumento conhecido como “pé de cabra”, que pode ter sido utilizado na ação criminosa. As notas fiscais da carga foram anexadas ao processo.
O caminhão recuperado e a carga localizada foram devolvidos ao representante da empresa de transporte. O caso foi encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais, que seguirá com as investigações sobre o roubo de carga em Jacareí e Guarulhos.