Milhões de brasileiros podem receber a antecipação do pagamento extra do INSS em 2026. A medida vai beneficiar 35.147.192 pessoas com a liberação de R$ 78,2 bilhões em todo o país. São Paulo, é a região que movimentará o maior montante, cerca de R$ 21,2 bilhões
O valor, conhecido popularmente como 13º do INSS, corresponde ao adiantamento do 13º salário para aposentados, pensionistas e outros segurados. A quantia será paga em duas parcelas e promete movimentar a economia nacional já nos próximos meses.
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Quem vai receber?
Terão direito ao pagamento segurados que recebem:
- aposentadoria;
- pensão por morte;
- auxílio por incapacidade temporária;
- auxílio-acidente
- salário-maternidade;
- auxílio-reclusão.
Beneficiários do BPC e da Renda Mensal Vitalícia ficam de fora do pagamento adicional.
Quando cai na conta?
O calendário oficial seguirá o número final do benefício.
- 1ª parcela: de 24 de abril a 8 de maio
- 2ª parcela: de 25 de maio a 8 de junho
Os depósitos serão feitos automaticamente na mesma conta em que o segurado já recebe o benefício mensal.
Como consultar?
A consulta já pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, além da Central 135