21 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COMO CONSULTAR

INSS confirma 13º para 35 milhões de aposentados e pensionistas

Por Luyse Camargo | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/INSS
Consultar de valores podem ser feitas pelo app Meu Inss
Consultar de valores podem ser feitas pelo app Meu Inss

Milhões de brasileiros podem receber a antecipação do pagamento extra do INSS em 2026. A medida vai beneficiar 35.147.192 pessoas com a liberação de R$ 78,2 bilhões em todo o país. São Paulo, é a região que movimentará o maior montante, cerca de R$ 21,2 bilhões

O valor, conhecido popularmente como 13º do INSS, corresponde ao adiantamento do 13º salário para aposentados, pensionistas e outros segurados. A quantia será paga em duas parcelas e promete movimentar a economia nacional já nos próximos meses.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Quem vai receber?

Terão direito ao pagamento segurados que recebem:

  • aposentadoria;
  • pensão por morte;
  • auxílio por incapacidade temporária;
  • auxílio-acidente
  • salário-maternidade;
  • auxílio-reclusão.

Beneficiários do BPC e da Renda Mensal Vitalícia ficam de fora do pagamento adicional.

Quando cai na conta?

O calendário oficial seguirá o número final do benefício.

  • 1ª parcela: de 24 de abril a 8 de maio
  • 2ª parcela: de 25 de maio a 8 de junho

Os depósitos serão feitos automaticamente na mesma conta em que o segurado já recebe o benefício mensal.

Como consultar?

A consulta já pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, além da Central 135

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários