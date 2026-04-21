Milhões de brasileiros podem receber a antecipação do pagamento extra do INSS em 2026. A medida vai beneficiar 35.147.192 pessoas com a liberação de R$ 78,2 bilhões em todo o país. São Paulo, é a região que movimentará o maior montante, cerca de R$ 21,2 bilhões

O valor, conhecido popularmente como 13º do INSS, corresponde ao adiantamento do 13º salário para aposentados, pensionistas e outros segurados. A quantia será paga em duas parcelas e promete movimentar a economia nacional já nos próximos meses.

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