21 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
COCAÍNA E HAXIXE

Menino de 16 anos é apreendido por tráfico em Cohab de Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensão com adolescente em Caraguatatuba
Apreensão com adolescente em Caraguatatuba

Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante por tráfico de drogas no conjunto habitacional Nova Caraguá 2, em Caraguatatuba. A ação ocorreu na manhã de segunda-feira (20), na rua Custódia Gomes de Morais Souza.

A equipe do CGP II (Comando de Grupo Patrulha), em patrulhamento pelo bairro, local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistou o suspeito com uma sacola plástica em mãos. Ao perceber a viatura, o jovem tentou fugir para uma área de mata, mas foi localizado escondido atrás de uma árvore.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Apreensões

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram na sacola:

  • R$ 230 em espécie;
  • 41 porções de cocaína (sendo 20 eppendorfs e 21 vácuos);
  • 10 porções de haxixe;
  • um iPhone.

O menor confessou que atuava no tráfico de drogas há cerca de um ano. Segundo a polícia, a apreensão gerou prejuízo de aproximadamente R$ 1.000 ao crime organizado.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia Central de Caraguatatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários