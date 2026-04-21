Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante por tráfico de drogas no conjunto habitacional Nova Caraguá 2, em Caraguatatuba. A ação ocorreu na manhã de segunda-feira (20), na rua Custódia Gomes de Morais Souza.

A equipe do CGP II (Comando de Grupo Patrulha), em patrulhamento pelo bairro, local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, avistou o suspeito com uma sacola plástica em mãos. Ao perceber a viatura, o jovem tentou fugir para uma área de mata, mas foi localizado escondido atrás de uma árvore.

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