Nesta terça-feira (21), o Brasil celebra o Dia de Tiradentes, feriado nacional que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, figura central na luta contra o domínio colonial português no século 18.
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Conhecido como Tiradentes, ele se tornou símbolo de resistência e de busca por liberdade, sendo reconhecido como um dos principais mártires da história brasileira.
Nascido em 1746, na então Capitania de Minas Gerais, Tiradentes atuou como dentista, tropeiro, comerciante e militar. Além de dentista ("tira dentes"), ele teve outras profissões, como minerador, comerciante e alferes. Sobre a aparência física, no entanto, quase não há relatos da época.
"Um herói sem rosto. Sem qualquer registro ou retrato verídico, artistas e escritores criaram suas próprias versões de como ele poderia ser", disse o historiador André Figueiredo Rodrigues, professor da Faculdade de Ciências e Letras de Assis da Unesp (Universidade Estadual Paulista), em entrevista à TV Globo.
Jesus Cristo
Com essa lacuna, ao longo da história, a imagem de Tiradentes foi associada à figura de Jesus Cristo. Era preciso transformar o homem em mito e torná-lo conhecido. Segundo Rodrigues, no final do século 19, Angelo Agostini recebeu a missão de desenhar o alferes.
"Até aquele momento, Tiradentes não havia sido representado visualmente. E, para se tornar um personagem respeitado, era fundamental que visualmente ele apresentasse barba e bigode. Para atender a esses requisitos, Agostini estudou Tiradentes, cuja representação na época ganhava contornos religiosos, e se baseou na pintura 'Cristo carregando a cruz', de Antoon van Dyck", explicou o historiador.
Foi a participação na Inconfidência Mineira que projetou Tiradentes para a história. O movimento, inspirado por ideais iluministas e pela independência dos Estados Unidos, tinha como objetivo romper com a exploração da Coroa Portuguesa e instaurar uma república no Brasil.
Tiradentes é executado
A conspiração foi descoberta em 1789, antes de ser colocada em prática. Entre os envolvidos, Tiradentes foi o único a assumir publicamente a responsabilidade pelo levante. Por isso, acabou sendo condenado à morte. Em 21 de abril de 1792, aos 45 anos, ele foi executado no Rio de Janeiro, tornando-se um mártir da luta pela liberdade.
Com o passar dos anos, especialmente após a Proclamação da República em 1889, Tiradentes passou a ser exaltado como herói nacional. Sua imagem foi ressignificada, associada à coragem e ao ideal republicano, valores que ajudaram a moldar a identidade política do país.
Atualmente, o feriado de 21 de abril é uma oportunidade para refletir sobre a importância da cidadania, da liberdade e da participação política. Além disso, o legado de Tiradentes segue presente em livros, monumentos e na memória coletiva dos brasileiros.
O dia 21 de abril é feriado em todo o país desde 1890, homenageando o herói nacional. O Decreto nº 155-B foi publicado em janeiro daquele ano. Ele foi declarado patrono cívico da nação brasileira no dia 9 de dezembro de 1965, com a Lei de nº 4.897, no governo de Castello Branco.
Para especialistas, revisitar a história de Tiradentes é essencial para compreender as origens das lutas por direitos no Brasil e valorizar figuras que contribuíram para a construção de um país mais justo.