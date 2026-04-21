Nesta terça-feira (21), o Brasil celebra o Dia de Tiradentes, feriado nacional que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, figura central na luta contra o domínio colonial português no século 18.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Conhecido como Tiradentes, ele se tornou símbolo de resistência e de busca por liberdade, sendo reconhecido como um dos principais mártires da história brasileira.