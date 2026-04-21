Motoristas que utilizam a travessia entre São Sebastião e Ilhabela enfrentam longa espera na manhã desta terça-feira (21), volta de feriado prologando.

Na saída de Ilhabela, o tempo para embarque atinge 120 minutos, enquanto no sentido São Sebastião a fila é de 30 minutos.

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