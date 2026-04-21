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FIM DE FERIADO

Balsa de Ilhabela tem espera de duas horas nesta terça-feira

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Fila de espera para a travessia de balsa em Ilhabela já chega a 120 minutos
Fila de espera para a travessia de balsa em Ilhabela já chega a 120 minutos

Motoristas que utilizam a travessia entre São Sebastião e Ilhabela enfrentam longa espera na manhã desta terça-feira (21), volta de feriado prologando.

Na saída de Ilhabela, o tempo para embarque atinge 120 minutos, enquanto no sentido São Sebastião a fila é de 30 minutos.

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Segundo a Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), além do volume de veículos, a operação é prejudicada pela maré baixa, que impossibilita o transporte de veículos pesados no momento.

O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) informa que as saídas ocorrem conforme a demanda, mas as condições meteorológicas e a força das marés podem alterar o cronograma ao longo do dia.

As balsas são gratuitas para ciclistas. Idosos e pessoas com deficiência têm embarque prioritário.

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