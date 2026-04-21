Homem morre após briga em bar em São José dos Campos, no bairro Campo dos Alemães, na região sul da cidade. O suspeito acabou preso em flagrante, segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil na madrugada desta terça-feira (21).
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De acordo com o registro, a ocorrência começou como uma desinteligência em um bar na avenida Maria de Lourdes Medeiros de Assis. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima, de 48 anos, já havia sido socorrida por familiares e encaminhada à UPA do bairro. Pouco depois, um familiar voltou e informou que o homem havia morrido.
Segundo o boletim, o suspeito, de 29 anos, ainda estava no local e apresentava comportamento agressivo, além de aparentar estar sob efeito de álcool ou entorpecentes. Ele foi contido, levado ao pronto-socorro para atendimento e, depois, apresentado à Central de Polícia Judiciária.
Uma das testemunhas ouvidas pela polícia afirmou que o suspeito chegou ao bar alterado, passou a ofender e ameaçar pessoas, arremessou objetos e causou confusão entre os frequentadores. Depois, segundo esse depoimento, ele saiu para a rua e desferiu um soco na vítima, que caiu no chão.
Agressão
O mesmo relato aponta que, mesmo após a queda, o homem continuou a agressão com chutes e pisoteamento, principalmente na cabeça da vítima. A testemunha afirmou ainda que ninguém atacava o agressor e que os presentes tentavam apenas contê-lo.
Outra testemunha, que estava jogando bilhar com a vítima, confirmou a confusão e relatou agressões físicas graves. Segundo esse depoimento, houve inclusive a aparição de outro homem armado, que teria impedido pessoas de interferirem na briga. Esse ponto ainda deve ser apurado na investigação.
Em depoimento, o suspeito afirmou que se envolveu em uma discussão verbal, alegou que foi agredido por terceiros e disse que apenas se defendeu, negando intenção de matar. Também sustentou que câmeras de segurança poderiam comprovar a versão dele.
Mesmo assim, a Polícia Civil entendeu que havia situação de flagrante e indícios suficientes para autuação por homicídio com motivação fútil. No despacho, o delegado destacou que os depoimentos policiais e as versões das testemunhas apontavam o indiciado como único autor das agressões fatais.
O boletim informa ainda que a vítima morreu na UPA do Campo dos Alemães e que foi expedida guia de encaminhamento de cadáver. O delegado representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e deixou de arbitrar fiança.