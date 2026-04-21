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HOMICÍDIO

Homem morre após briga em bar em São José; suspeito é preso

Por Jesse Nascimento |
| Tempo de leitura: 2 min
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Local de registro da ocorrência
Local de registro da ocorrência

Homem morre após briga em bar em São José dos Campos, no bairro Campo dos Alemães, na região sul da cidade. O suspeito acabou preso em flagrante, segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil na madrugada desta terça-feira (21).

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De acordo com o registro, a ocorrência começou como uma desinteligência em um bar na avenida Maria de Lourdes Medeiros de Assis. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima, de 48 anos, já havia sido socorrida por familiares e encaminhada à UPA do bairro. Pouco depois, um familiar voltou e informou que o homem havia morrido.

Segundo o boletim, o suspeito, de 29 anos, ainda estava no local e apresentava comportamento agressivo, além de aparentar estar sob efeito de álcool ou entorpecentes. Ele foi contido, levado ao pronto-socorro para atendimento e, depois, apresentado à Central de Polícia Judiciária.

Uma das testemunhas ouvidas pela polícia afirmou que o suspeito chegou ao bar alterado, passou a ofender e ameaçar pessoas, arremessou objetos e causou confusão entre os frequentadores. Depois, segundo esse depoimento, ele saiu para a rua e desferiu um soco na vítima, que caiu no chão.

Agressão

O mesmo relato aponta que, mesmo após a queda, o homem continuou a agressão com chutes e pisoteamento, principalmente na cabeça da vítima. A testemunha afirmou ainda que ninguém atacava o agressor e que os presentes tentavam apenas contê-lo.

Outra testemunha, que estava jogando bilhar com a vítima, confirmou a confusão e relatou agressões físicas graves. Segundo esse depoimento, houve inclusive a aparição de outro homem armado, que teria impedido pessoas de interferirem na briga. Esse ponto ainda deve ser apurado na investigação.

Em depoimento, o suspeito afirmou que se envolveu em uma discussão verbal, alegou que foi agredido por terceiros e disse que apenas se defendeu, negando intenção de matar. Também sustentou que câmeras de segurança poderiam comprovar a versão dele.

Mesmo assim, a Polícia Civil entendeu que havia situação de flagrante e indícios suficientes para autuação por homicídio com motivação fútil. No despacho, o delegado destacou que os depoimentos policiais e as versões das testemunhas apontavam o indiciado como único autor das agressões fatais.

O boletim informa ainda que a vítima morreu na UPA do Campo dos Alemães e que foi expedida guia de encaminhamento de cadáver. O delegado representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e deixou de arbitrar fiança.

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