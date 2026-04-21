Homem morre após briga em bar em São José dos Campos, no bairro Campo dos Alemães, na região sul da cidade. O suspeito acabou preso em flagrante, segundo boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil na madrugada desta terça-feira (21).

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De acordo com o registro, a ocorrência começou como uma desinteligência em um bar na avenida Maria de Lourdes Medeiros de Assis. Quando a Polícia Militar chegou ao local, a vítima, de 48 anos, já havia sido socorrida por familiares e encaminhada à UPA do bairro. Pouco depois, um familiar voltou e informou que o homem havia morrido.