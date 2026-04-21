Morreu nessa segunda-feira (20), aos 92 anos, Manoelina Pereira Lopes, mãe do vereador Higmar Lopes, de Cruzeiro. A causa da morte não foi divulgada.

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A Câmara de Cruzeiro divulgou uma nota oficial manifestando profundo pesar pelo falecimento de Manoelina. O Legislativo expressou solidariedade ao parlamentar, familiares e amigos neste momento de luto.