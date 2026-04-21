Morreu nessa segunda-feira (20), aos 92 anos, Manoelina Pereira Lopes, mãe do vereador Higmar Lopes, de Cruzeiro. A causa da morte não foi divulgada.
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A Câmara de Cruzeiro divulgou uma nota oficial manifestando profundo pesar pelo falecimento de Manoelina. O Legislativo expressou solidariedade ao parlamentar, familiares e amigos neste momento de luto.
“A Câmara Municipal de Cruzeiro manifesta profundo pesar pelo falecimento da senhora Manoelina Pereira Lopes, mãe do vereador Higmar Lopes. Desejamos condolências aos familiares e amigos”, diz o comunicado.
Nas suas redes sociais, o vereador Higmar também publicou uma mensagem de despedida em homenagem à mãe, destacando os ensinamentos de fé, simplicidade e confiança em Deus que recebeu ao longo da vida.
“Obrigado Mãe por nos ensinar com sua simplicidade que o segredo para superar todos os obstáculos que a vida nos apresenta é confiar no Pai Celeste que cuida de tudo, inclusive dos detalhes. Obrigado por tudo minha Rainha e minha Guerreira”, diz a publicação.
O velório de Manoelina acontece na Funerária Santa Clara, em Cruzeiro. O sepultamento está previsto para 10h desta terça-feira (21), no Cemitério Santa Cruz.