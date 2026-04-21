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FLAGRADA NA REVISTA

Mulher leva droga na calcinha para companheiro preso em Tremembé

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgaçãp/SAP-SP
Seis invólucros de maconha foram apreendidos
Seis invólucros de maconha foram apreendidos

Seis invólucros contendo aproximadamente 67 gramas de maconha foram apreendidos na roupa íntima de uma mulher de 34 anos, durante o horário de visitas no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) “Dr. Edgard Magalhães Noronha”, o Pemano, em Tremembé.

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O flagrante ocorreu após o escâner corporal da unidade detectar imagens suspeitas na região pélvica da visitante. Ao ser confrontada pelas policiais penais, a mulher admitiu a irregularidade. A droga seria entregue ao companheiro preso na unidade.

Após a apreensão do material, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Taubaté para o registro do boletim de ocorrência e demais providências legais.

A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) confirmou que a visitante foi suspensa do rol de visitas, perdendo o direito de acessar o sistema prisional.

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