Seis invólucros contendo aproximadamente 67 gramas de maconha foram apreendidos na roupa íntima de uma mulher de 34 anos, durante o horário de visitas no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) “Dr. Edgard Magalhães Noronha”, o Pemano, em Tremembé.

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O flagrante ocorreu após o escâner corporal da unidade detectar imagens suspeitas na região pélvica da visitante. Ao ser confrontada pelas policiais penais, a mulher admitiu a irregularidade. A droga seria entregue ao companheiro preso na unidade.