Um homem foi preso pela Polícia Militar em Cunha, durante a Festa do Pinhão, por tentativa de homicídio e descumprimento de medida protetiva. O caso aconteceu na noite de segunda-feita (20).
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A equipe policial foi informada por populares, durante patrulhamento pela área central do município, de que um homem havia efetuado disparos de arma de fogo contra outra pessoa. No local indicado, os policiais foram informados de que o suspeitos estava fugindo.
Após colher as características do homem junto às testemunhas, a equipe conseguiu abordá-lo poucos metros adiante. Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado.
Indagado sobre a arma utilizada, o suspeito informou que, após os disparos, teria deixado o armamento sobre uma mesa e que outra pessoa havia guardado, porém não soube informar quem seria.
Na casa do suspeito
O homem autorizou a entrada da equipe em sua residência para que fosse apreendido um carregador e munições de sua arma, uma pistola calibre 9mm. O homem tem registro de CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e possui autorização para ter o armamento.
No local da denúncia, a ex-esposa estava acompanhada por um grupo de amigos e um deles foi alvejado com um tiro no pescoço. Ele foi socorrido ao pronto-socorro de Cunha e não corre o risco de morte.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante, sendo conduzido ao Plantão Policial de Guaratinguetá, no qual a autoridade policial ratificou a prisão. O suspeito permaneceu preso.