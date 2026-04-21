Um homem foi preso pela Polícia Militar em Cunha, durante a Festa do Pinhão, por tentativa de homicídio e descumprimento de medida protetiva. O caso aconteceu na noite de segunda-feita (20).

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A equipe policial foi informada por populares, durante patrulhamento pela área central do município, de que um homem havia efetuado disparos de arma de fogo contra outra pessoa. No local indicado, os policiais foram informados de que o suspeitos estava fugindo.