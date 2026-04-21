Dois adolescentes de 15 anos, um menino e uma menina, caíram no mar na região do Morro do Maluf, em Guarujá (SP), após escorregarem em uma área de costeira. O acidente ocorreu por volta das 18h35 dessa segunda-feira (20). Ela foi localizada com vida e ele segue desaparecido.
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O Morro do Maluf é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Guarujá, com áreas costeiras que oferecem alto risco devido à irregularidade do terreno e à força das ondas.
O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou que os dois estavam na área de pedras quando foram atingidos pela água, perderam o equilíbrio e caíram no mar. A jovem foi resgatada com vida logo após a queda, apresentando apenas escoriações leves, mas o rapaz ainda não foi localizado.
Buscas
Após uma hora de buscas intensas sem sucesso, os bombeiros ampliaram o perímetro de varredura com o auxílio de embarcações de apoio na tentativa de encontrar o segundo adolescente ainda na segunda-feira.
As buscas terrestres e marítimas foram retomadas ao amanhecer desta terça-feira (21), mobilizando equipes especializadas.
Alertas
Devido aos riscos conhecidos na região, o Corpo de Bombeiros reforça o apelo para que moradores e turistas evitem áreas não sinalizadas ou de difícil acesso, respeitem rigorosamente as orientações de segurança em ambientes aquáticos e mantenham distância das pedras, especialmente em condições climáticas adversas ou de mar agitado.