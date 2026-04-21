Dois adolescentes de 15 anos, um menino e uma menina, caíram no mar na região do Morro do Maluf, em Guarujá (SP), após escorregarem em uma área de costeira. O acidente ocorreu por volta das 18h35 dessa segunda-feira (20). Ela foi localizada com vida e ele segue desaparecido.

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O Morro do Maluf é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Guarujá, com áreas costeiras que oferecem alto risco devido à irregularidade do terreno e à força das ondas.