Um transplante de coração foi realizado com sucesso em São Paulo graças à agilidade do CAvPM (Comando de Aviação da Polícia Militar). A equipe utilizou o helicóptero Águia 4 para transportar o órgão de Indaiatuba, na região de Campinas, até o Hospital das Clínicas, na capital paulista, nesse domingo (19).
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O trajeto, que por terra levaria horas, foi concluído em apenas 25 minutos. A velocidade da operação foi determinante para manter a viabilidade do órgão, que possui uma janela curta de preservação.
Segundo os médicos, a agilidade garantiu que o transplante ocorresse dentro do tempo necessário e o procedimento foi bem-sucedido.
Logística
O transplante de coração e pulmões deve ser realizado em até quatro horas após a captação, o que representa uma corrida contra o tempo.
Para vencer esse desafio, o Governo de São Paulo faz o uso estratégico das aeronaves da Polícia Militar (Águia) ou ainda do Programa TransplantAR.
O programa é uma iniciativa pioneira que utiliza jatos e helicópteros particulares voluntários, não gera custos ao Estado e otimiza aeronaves privadas para garantir que fígados (com até 12h de isquemia) e corações cheguem aos hospitais com rapidez superior à de voos comerciais.