Um transplante de coração foi realizado com sucesso em São Paulo graças à agilidade do CAvPM (Comando de Aviação da Polícia Militar). A equipe utilizou o helicóptero Águia 4 para transportar o órgão de Indaiatuba, na região de Campinas, até o Hospital das Clínicas, na capital paulista, nesse domingo (19).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O trajeto, que por terra levaria horas, foi concluído em apenas 25 minutos. A velocidade da operação foi determinante para manter a viabilidade do órgão, que possui uma janela curta de preservação.