O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) encerra nesta terça-feira (21) a Operação Tiradentes 2026, mobilizada desde a última sexta-feira (17) para garantir a segurança nos mais de 12,1 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A expectativa é de movimento intenso hoje, com o retorno dos viajantes.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No total, o feriado prolongado deve registrar a circulação de mais de 17,4 milhões de veículos, um aumento de 11,2% em relação ao mesmo período de 2025.
Para dar suporte ao alto volume de tráfego, o DER-SP contou com 1.433 colaboradores em campo e uma frota de 310 veículos operacionais, incluindo guinchos leves e pesados, motocicletas e veículos de apoio do tipo papacone durante todo o feriado.
Nas regiões de serra e litoral,a força de trabalho foi reforçada com 363 profissionais e 90 veículos destinados a monitorar trechos críticos como a SP-055 e a SP-123.
Movimentação esperada para hoje
As rodovias que ligam ao litoral e às estâncias climáticas concentram o maior fluxo de veículos neste retorno de feriado. As estimativas são:
- Rodovia Doutor Manoel Hyppólito Rego (SP 055): 34.801 veículos na região de Caraguatatuba e 30.411 na região de Bertioga;
- Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123): 34.017 veículos;
- Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125): 16.046 veículos;
- Rodovia Oswaldo Barbosa Guisard (SP 046): 14.045 veículos.
Para as demais rodovias administradas, espera-se em torno de 3.745.712 veículos.
As ações especiais são essenciais para a eficiência e resposta rápida às demandas de segurança viária. O monitoramento segue ativo com possibilidade de liberação de acostamentos e faixas reversíveis conforme a necessidade até o fim do dia. Depois, as vias seguem com as medidas de segurança cotidianas.
Em situações de emergência, o DER-SP pode ser acionado gratuitamente, 24 horas por dia, pelo telefone 0800 055 5510.