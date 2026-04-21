O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem) encerra nesta terça-feira (21) a Operação Tiradentes 2026, mobilizada desde a última sexta-feira (17) para garantir a segurança nos mais de 12,1 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A expectativa é de movimento intenso hoje, com o retorno dos viajantes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No total, o feriado prolongado deve registrar a circulação de mais de 17,4 milhões de veículos, um aumento de 11,2% em relação ao mesmo período de 2025.