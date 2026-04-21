Um entregador de aplicativo de 32 anos, no exercício de sua atividade, sofreu um acidente grave no cruzamento das avenidas Barbacena e Uberaba, em São José dos Campos.
A ocorrência foi registrada por volta das 23h40 de segunda-feira (20) quando, segundo testemunhas, a condutora de um carro e o motociclista colidiram no momento em que o semáforo abriu, em frente a uma pizzaria.
Com o impacto, ele sofreu uma queda que resultou na fratura da perna esquerda. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e, após os primeiros socorros, a vítima foi conduzida ao Hospital da Vila Industrial pela Unidade de Resgate.