Um incêndio consumiu uma área de vegetação às margens da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 131, no trecho de Caçapava, sentido Rio de Janeiro.

A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (20) e provocou uma fumaça densa que se espalhou pela pista expressa, comprometendo a visibilidade dos motoristas.

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Impacto