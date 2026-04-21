Um incêndio consumiu uma área de vegetação às margens da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 131, no trecho de Caçapava, sentido Rio de Janeiro.
A ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (20) e provocou uma fumaça densa que se espalhou pela pista expressa, comprometendo a visibilidade dos motoristas.
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Impacto
Apesar do susto, a concessionária que administra a via informou que não houve necessidade de interdição de faixas e nenhum congestionamento foi registrado em decorrência do fogo. O Corpo de Bombeiros de Caçapava foi acionado e enviou equipes imediatamente para o combate às chamas.
De acordo com a corporação, cerca de 1.000 metros quadrados de área verde foram consumidos pelo fogo. Para o combate direto e o rescaldo, foi necessário utilizar aproximadamente 1 metro cúbico de água. As chamas foram controladas e extintas com sucesso, deixando o local em total segurança, embora as causas do incêndio ainda não tenham sido confirmadas.
Alerta
Durante o período de seca, queimadas às margens de rodovias tornam-se mais comuns e perigosas. Em caso de fumaça na pista, o motorista deve reduzir a velocidade, fechar os vidros e manter uma distância segura do veículo à frente para evitar acidentes.