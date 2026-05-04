A adolescente Letícia Tanzi, de 13 anos, foi morta pelo próprio pai após denunciá-lo por abusos. O crime ocorreu um dia depois de o suspeito deixar a prisão e exigir que a filha retirasse a acusação. Diante da recusa, ele a atacou dentro de casa e fugiu.

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O caso foi registrado em São Roque, no interior paulista, em 2018. O pai, Horácio Nazareno, já havia sido denunciado anteriormente por abuso contra uma familiar com deficiência intelectual e chegou a ser condenado, mas respondia em liberdade.