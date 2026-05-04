A jovem Rayssa Cassandra Nascimento da Silva, de 20 anos, foi morta a tiros dentro de casa pelo próprio irmão, um adolescente de 16 anos. O crime ocorreu após uma discussão entre os dois, e o suspeito foi apreendido após confessar a autoria.
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O caso foi registrado no bairro Alto da Bela Vista, em Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife. Segundo informações repassadas à polícia, a vítima havia retornado de uma festa por volta das 23h30, quando teve início o desentendimento.
Durante a discussão, o adolescente efetuou um disparo contra a cabeça da irmã. O corpo da jovem foi encontrado ao lado da residência.
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado como ato infracional análogo a homicídio consumado. Em diligências, os agentes localizaram o suspeito, que confessou o crime e indicou onde havia escondido a arma.
Após os procedimentos iniciais, o adolescente foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco e permanece à disposição da Justiça.