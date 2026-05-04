A jovem Rayssa Cassandra Nascimento da Silva, de 20 anos, foi morta a tiros dentro de casa pelo próprio irmão, um adolescente de 16 anos. O crime ocorreu após uma discussão entre os dois, e o suspeito foi apreendido após confessar a autoria.

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O caso foi registrado no bairro Alto da Bela Vista, em Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife. Segundo informações repassadas à polícia, a vítima havia retornado de uma festa por volta das 23h30, quando teve início o desentendimento.