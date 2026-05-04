Uma adolescente de 15 anos morreu na noite de domingo (19) após cair de um cavalo e sofrer um forte impacto na cabeça. Segundo informações iniciais, a jovem foi arremessada durante o trajeto e não resistiu aos ferimentos.
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O caso foi registrado no Centro de São João do Paraíso, no Norte de Minas. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a vítima estava acompanhada de um amigo e retornava de cavalgada na comunidade Mimoso quando o animal disparou sem motivo aparente.
O rapaz relatou que tentou alcançar o cavalo para conter a situação, mas não conseguiu. Ao chegar até a jovem, ela já estava caída após ter sido lançada ao solo e bater a cabeça na guia da calçada.
As circunstâncias do acidente foram registradas e devem ser apuradas pelas autoridades.