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TRAGÉDIA

Menina de 15 anos cai do cavalo, bate a cabeça e morre

Por Da Redação | São João do Paraíso (MF)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Menina de 15 anos cai do cavalo, bate a cabeça e morre
Menina de 15 anos cai do cavalo, bate a cabeça e morre

Uma adolescente de 15 anos morreu na noite de domingo (19) após cair de um cavalo e sofrer um forte impacto na cabeça. Segundo informações iniciais, a jovem foi arremessada durante o trajeto e não resistiu aos ferimentos.

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O caso foi registrado no Centro de São João do Paraíso, no Norte de Minas. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a vítima estava acompanhada de um amigo e retornava de cavalgada na comunidade Mimoso quando o animal disparou sem motivo aparente.

O rapaz relatou que tentou alcançar o cavalo para conter a situação, mas não conseguiu. Ao chegar até a jovem, ela já estava caída após ter sido lançada ao solo e bater a cabeça na guia da calçada.

As circunstâncias do acidente foram registradas e devem ser apuradas pelas autoridades.

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