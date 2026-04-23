23 de abril de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CONFUSÃO

Mulher ignora pedido de falecido e velório acaba em pancadaria

Por Da Redação | Londrina (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação Acesf
Mulher ignora pedido de falecido e velório acaba em pancadaria
Mulher ignora pedido de falecido e velório acaba em pancadaria

Uma confusão durante um velório na segunda-feira (20) terminou com pessoas encaminhadas ao hospital e registro de ocorrência policial. A briga teria sido motivada pelo descumprimento de um pedido feito pelo falecido ainda em vida, segundo relatos de testemunhas.

lique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade, em Londrina. De acordo com informações do portal TNOnline, o homem havia manifestado que não queria a presença da esposa e de familiares dela na cerimônia. Mesmo assim, elas compareceram ao local, o que teria gerado tensão entre os presentes.

A situação evoluiu para agressões dentro do espaço do velório, provocando tumulto e mal-estar entre familiares e amigos. Algumas pessoas passaram mal durante a confusão e precisaram de atendimento médico.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas para prestar socorro, enquanto a Guarda Municipal de Londrina atuou para conter a briga e restabelecer a ordem.

Após a intervenção, um boletim de ocorrência foi registrado. O caso deve ser apurado para esclarecer as circunstâncias do conflito.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários