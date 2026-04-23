Uma confusão durante um velório na segunda-feira (20) terminou com pessoas encaminhadas ao hospital e registro de ocorrência policial. A briga teria sido motivada pelo descumprimento de um pedido feito pelo falecido ainda em vida, segundo relatos de testemunhas.

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O caso aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade, em Londrina. De acordo com informações do portal TNOnline, o homem havia manifestado que não queria a presença da esposa e de familiares dela na cerimônia. Mesmo assim, elas compareceram ao local, o que teria gerado tensão entre os presentes.