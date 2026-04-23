Uma confusão durante um velório na segunda-feira (20) terminou com pessoas encaminhadas ao hospital e registro de ocorrência policial. A briga teria sido motivada pelo descumprimento de um pedido feito pelo falecido ainda em vida, segundo relatos de testemunhas.
lique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade, em Londrina. De acordo com informações do portal TNOnline, o homem havia manifestado que não queria a presença da esposa e de familiares dela na cerimônia. Mesmo assim, elas compareceram ao local, o que teria gerado tensão entre os presentes.
A situação evoluiu para agressões dentro do espaço do velório, provocando tumulto e mal-estar entre familiares e amigos. Algumas pessoas passaram mal durante a confusão e precisaram de atendimento médico.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas para prestar socorro, enquanto a Guarda Municipal de Londrina atuou para conter a briga e restabelecer a ordem.
Após a intervenção, um boletim de ocorrência foi registrado. O caso deve ser apurado para esclarecer as circunstâncias do conflito.