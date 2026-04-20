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LUTO

Adeus Jeanete, aos 65 anos; ela deixará saudades no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Jeanete Maria Moreira
Jeanete Maria Moreira

Jeanete Maria Moreira morreu em Jacareí aos 65 anos nesta última sexta-feira (17). Ela foi sepultada no mesmo dia no Cemitério Jardim da Paz.

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Sempre feliz e carinhosa com os amigos, Jeanete deixou essa lembrança como principal lição de vida. Nas redes sociais, muita gente lamentou a partida precoce dela.

Ane Caroline Souza desejou um descanso tranquilo. "Santo Deus. Descanse em paz irmã , nunca vou esquecer da pessoa amorosa que você era. Descanse em paz nos braços do nosso Pai celestial", disse.

Márcia Fernandes Pinto também lembrou os bons momentos com Jeanete. "Pessoa agradável e bondosa,sempre pronta para ajudar. Meus sentimentos à família!!!", afirmou.

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