Jeanete Maria Moreira morreu em Jacareí aos 65 anos nesta última sexta-feira (17). Ela foi sepultada no mesmo dia no Cemitério Jardim da Paz.

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Sempre feliz e carinhosa com os amigos, Jeanete deixou essa lembrança como principal lição de vida. Nas redes sociais, muita gente lamentou a partida precoce dela.