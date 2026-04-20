21 de abril de 2026
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TRAGÉDIA

Adeus, João Pedro: jovem de 22 anos morre após acidente em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes Sociais
Vítima foi identificada como João Pedro de Carvalho, 22 anos
Vítima foi identificada como João Pedro de Carvalho, 22 anos

O motociclista João Pedro de Carvalho, 22 anos, morreu após envolver-se em um grave acidente de trânsito na Avenida dos Astronautas, em São José dos Campos, na noite de sexta-feira (17).

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De acordo com informações, a moto colidiu em um carro e, com o impacto, o condutor da motocicleta sofreu ferimentos graves e precisou de atendimento.

Equipes de resgate foram acionadas para prestar socorro à vítima. João Pedro acabou não resistindo aos ferimentos e morreu em decorrência do acidente. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades.

O corpo do jovem motociclista foi velado e sepultado em São José dos Campos, no sábado (18), no Cemitério Municipal Colônia Paraíso (Morumbi), no Residencial Gazzo, região sul da cidade.

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