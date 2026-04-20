O motociclista João Pedro de Carvalho, 22 anos, morreu após envolver-se em um grave acidente de trânsito na Avenida dos Astronautas, em São José dos Campos, na noite de sexta-feira (17).

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De acordo com informações, a moto colidiu em um carro e, com o impacto, o condutor da motocicleta sofreu ferimentos graves e precisou de atendimento.