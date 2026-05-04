A mulher Viviane de Jesus Bonfim, de 44 anos, foi morta a golpes de madeira na madrugada de quinta-feira (16), em frente à própria casa. O crime foi registrado por câmeras de segurança e presenciado por moradores da região. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
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O caso ocorreu em Itanhaém, no litoral paulista. As imagens mostram o momento em que Viviane chega à residência e conversa com um homem, que, em seguida, pega um pedaço de madeira e inicia as agressões.
Durante o ataque, outras três pessoas aparecem nas imagens e observam a vítima já caída, deixando o local sem prestar socorro após a ação.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a morte foi constatada ainda no local. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime.
Familiares afirmaram desconhecer qualquer relação entre a vítima e o agressor, que segue foragido. O caso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais.