Oscar Schmidt, de 68 anos, morreu nesta sexta-feira (17) após uma parada cardiorrespiratória. Considerado o maior cestinha da história do basquete brasileiro, ele passou mal em casa e não resistiu.
O ex-jogador vivia no distrito de Alphaville, em Santana de Parnaíba. Segundo a prefeitura, ele foi socorrido e levado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, mas já chegou à unidade sem sinais vitais.
A família informou, por meio das redes sociais, que a despedida ocorreu ainda na sexta-feira, em cerimônia reservada a parentes próximos.
Reconhecido como um dos principais nomes do esporte nacional, Oscar construiu uma carreira marcada por recordes e destaque no cenário internacional do basquete.