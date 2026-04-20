21 de abril de 2026
LENDA

Revelada a causa da morte do astro Oscar Schmidt

Por Da Redação | Santana do Parnaíba (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Oscar Schmidt

Oscar Schmidt, de 68 anos, morreu nesta sexta-feira (17) após uma parada cardiorrespiratória. Considerado o maior cestinha da história do basquete brasileiro, ele passou mal em casa e não resistiu.

O ex-jogador vivia no distrito de Alphaville, em Santana de Parnaíba. Segundo a prefeitura, ele foi socorrido e levado ao Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, mas já chegou à unidade sem sinais vitais.

A família informou, por meio das redes sociais, que a despedida ocorreu ainda na sexta-feira, em cerimônia reservada a parentes próximos.

Reconhecido como um dos principais nomes do esporte nacional, Oscar construiu uma carreira marcada por recordes e destaque no cenário internacional do basquete.

