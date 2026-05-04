A menina Laura Pereira Camargo, de 12 anos, morreu na tarde de domingo (19) após um acidente em piscina que deixou a vítima submersa por vários minutos. Segundo o registro policial, o cabelo da criança ficou preso no ralo enquanto ela brincava, o que impediu que saísse da água.

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O caso teve início na sexta-feira (17), em Mirassol, onde ocorreu o acidente em uma residência. Laura foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e levada inicialmente a uma unidade de pronto atendimento da cidade.