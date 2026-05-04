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TRAGÉDIA

Laura, 12 anos, morre após ter cabelo sugado em ralo da piscina

Por Da REDAÇÃO | Mirassol (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
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Laura, 12 anos, morre após ter cabelo sugado em ralo da piscina
Laura, 12 anos, morre após ter cabelo sugado em ralo da piscina

A menina Laura Pereira Camargo, de 12 anos, morreu na tarde de domingo (19) após um acidente em piscina que deixou a vítima submersa por vários minutos. Segundo o registro policial, o cabelo da criança ficou preso no ralo enquanto ela brincava, o que impediu que saísse da água.

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O caso teve início na sexta-feira (17), em Mirassol, onde ocorreu o acidente em uma residência. Laura foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e levada inicialmente a uma unidade de pronto atendimento da cidade.

Devido à gravidade do quadro, a menina foi transferida para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, onde permaneceu internada. A morte foi confirmada no domingo, em São José do Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima teria permanecido cerca de cinco minutos submersa com o cabelo preso ao sistema de sucção da piscina. O caso foi registrado e deve ser apurado pelas autoridades.

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