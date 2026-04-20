Um homem de 63 anos foi encontrado morto na madrugada de sexta-feira (17), com o corpo parcialmente carbonizado e sinais de extrema violência. A vítima, identificada como J.F.S., apresentava ainda a amputação de uma das pernas. O caso é investigado como homicídio.

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O crime foi registrado no bairro Santo Amaro, em Conceição das Alagoas. A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada após uma testemunha relatar a presença de um corpo próximo a um campo de futebol, nas imediações da Praça da Bíblia.