Um homem de 63 anos foi encontrado morto na madrugada de sexta-feira (17), com o corpo parcialmente carbonizado e sinais de extrema violência. A vítima, identificada como J.F.S., apresentava ainda a amputação de uma das pernas. O caso é investigado como homicídio.
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O crime foi registrado no bairro Santo Amaro, em Conceição das Alagoas. A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada após uma testemunha relatar a presença de um corpo próximo a um campo de futebol, nas imediações da Praça da Bíblia.
A identificação da vítima ocorreu com auxílio de um morador da região, que reconheceu características específicas, como um pano que o homem costumava usar em uma das pernas devido a uma ferida antiga. Segundo a polícia, a casa da vítima fica a cerca de 60 metros do local onde o corpo foi encontrado.
Durante diligências, os militares também estiveram na residência do homem e localizaram vestígios de sangue na calçada e no asfalto, o que levanta a suspeita de que o crime tenha ocorrido em outro ponto antes da remoção do corpo.
Relatos de testemunhas indicam que, na noite anterior, a vítima teria discutido em um bar ao tentar comprar drogas sem pagamento imediato. Após a negativa, ele teria ameaçado denunciar os envolvidos à polícia.
As equipes realizaram buscas e localizaram um suspeito de 43 anos em uma área de mata próxima. Vizinho da vítima, ele negou participação no crime e afirmou ter visto o homem pela última vez na noite anterior.
Outra testemunha, porém, relatou ter visto o suspeito com uma faca no dia do ocorrido e afirmou que os dois já tinham histórico de desentendimentos, inclusive com registros de agressões anteriores. O caso segue sob investigação.